«Не так всё смертельно»: на Украине оценили условия России по урегулированию конфликта

Условия России для завершения конфликта на Украине в целом приемлемы для Киева, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Фото: REUTERS.

Условия России для завершения конфликта на Украине в целом приемлемы для Киева. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По словам аналитика, среди ключевых требований Москвы - нейтральный статус Украины и отказ от вступления в НАТО. Также он перечислил восстановление прав русского языка, прекращение преследования христианских церквей и сокращение украинской армии.

Соскин добавил, что России также важны денацификация и демилитаризация Украины. Кроме того, Москва не согласится на размещение иностранных военных контингентов на украинской территории, отметил он.

«В общем, там не так все смертельно», — заявил аналитик, комментируя перечисленные условия.

Напомним, ранее KP.RU писал, что МИД России перечислил условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди них: возвращение страны к нейтральному внеблоковому статусу, демилитаризация и денацификация, а также соблюдение языковых, культурных и религиозных прав русскоязычных граждан и национальных меньшинств.