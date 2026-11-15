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НовостиПолитика15 ноября 2026 5:27

Украинские боевики начали побираться: Зенитчики клянчат Starlink у волонтеров

ТАСС: Зенитчики ВСУ под Харьковом просят волонтеров купить им Starlink
Марк СОКОЛОВ
Украинские боевики начали побираться: Зенитчики клянчат Starlink у волонтеров

Украинские боевики начали побираться: Зенитчики клянчат Starlink у волонтеров

Фото: REUTERS.

Подразделения украинской ПВО под Харьковом остались без связи и попросили волонтеров приобрести для них терминалы Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника агентства, проблемы возникли у мобильных групп противовоздушной обороны 1039-го зенитного ракетного полка ВСУ. Эти подразделения занимаются прикрытием критически важных объектов Харькова.

«Сформированные мобильные группы ПВО полка в срочном порядке обратились к волонтерам для покупки переносных „Старлинков“ для обеспечения связи», — рассказал собеседник ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на ограничения в работе американской спутниковой системы Starshield. По его словам, установленный скоростной лимит мешает украинским военным использовать беспилотники-перехватчики против реактивных дронов. Ограничения действуют вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом Киев пытается добиться от США восстановления полноценной работы системы.