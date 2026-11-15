В Россию завезут тысячи тонн мандаринов: дружественная страна обеспечит потребности к Новому году Фото: Евгения ГУСЕВА.

Абхазия рассчитывает поставить в Россию до 50 тысяч тонн мандаринов в нынешнем сезоне. Об этом сообщил президент республики Бадра Гунба в интервью ТАСС.

По словам главы государства, власти активно развивают сельское хозяйство, уделяя особое внимание увеличению площадей цитрусовых плантаций. При этом республика прорабатывает вопросы транспортировки урожая на российский рынок.

«В этом году мы ожидаем урожай порядка 45-50 тысяч тонн, которые с удовольствием готовы отправить в Россию», — рассказал Гунба.

Президент подчеркнул, что при организации поставок приоритет будет отдаваться продукции местных производителей. Он также выразил надежду, что выращенные в Абхазии мандарины появятся на праздничных столах россиян уже к Новому году.

Ранее в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что мандарины в России подешевели более чем на 10% по сравнению с ноябрем прошлого года. По словам председателя организации Станислава Богданова, в крупных торговых сетях цитрусовые можно приобрести по цене от 135 рублей за килограмм. Только за последнюю неделю стоимость фруктов снизилась почти на 4%. Эксперт объяснил это началом сбора нового урожая и увеличением поставок.