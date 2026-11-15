Силы ПВО уничтожили 533 украинских БПЛА над регионами России

Минобороны РФ рассказало об успешном отражении атак ВСУ на российские регионы Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 533 украинских беспилотника над регионами Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства обороны.

Согласно сведениям ведомства, вражеские дроны перехватывали в ночь с 20:00 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября. Все цели были успешно ликвидированы.

«Уничтожены 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края», - говорится в сводке.