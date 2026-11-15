Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую 50 тысяч человек без света

Прокуратура Приморского края взяла на проверку аварию на энергосетях Владивостока Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Более 50 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за произошедшей аварии на энергосетях. Часть из них также лишилась тепла и горячей воды. Об этом информирует прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, авария случилась в воскресенье, 15 ноября. Она затронула Ленинский и Первомайский районы города.

«Без света остались более 50 тысяч жителей Ленинского и Первомайского районов во Владивостоке. Кроме того, более 15 тысяч жителей Ленинского района... остались без горячего водоснабжения и отопления» - указано в заявлении.

Ведомство сейчас внимательно следит за ходом аварийно-восстановительных работ. Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства при содержании и обслуживании электросетей, а также нормативные сроки устранения аварии. Фактическое восстановление прав граждан также находится на особом контроле ведомства.

Ранее KP.RU сообщал, что в начале ноября многие жители Севастополя и Крыма остались без электроснабжения. Как отметили Минэнерго РФ, виной всему стала атака украинских беспилотников. Техника нанесла удары прямо по городским объекта энергетики.