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НовостиПроисшествия15 ноября 2026 7:11

Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую 50 тысяч человек без света

Прокуратура Приморского края взяла на проверку аварию на энергосетях Владивостока
Арина СЕРОВА
Прокуратура Приморского края взяла на проверку аварию на энергосетях Владивостока

Прокуратура Приморского края взяла на проверку аварию на энергосетях Владивостока

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Более 50 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за произошедшей аварии на энергосетях. Часть из них также лишилась тепла и горячей воды. Об этом информирует прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, авария случилась в воскресенье, 15 ноября. Она затронула Ленинский и Первомайский районы города.

«Без света остались более 50 тысяч жителей Ленинского и Первомайского районов во Владивостоке. Кроме того, более 15 тысяч жителей Ленинского района... остались без горячего водоснабжения и отопления» - указано в заявлении.

Ведомство сейчас внимательно следит за ходом аварийно-восстановительных работ. Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства при содержании и обслуживании электросетей, а также нормативные сроки устранения аварии. Фактическое восстановление прав граждан также находится на особом контроле ведомства.

Ранее KP.RU сообщал, что в начале ноября многие жители Севастополя и Крыма остались без электроснабжения. Как отметили Минэнерго РФ, виной всему стала атака украинских беспилотников. Техника нанесла удары прямо по городским объекта энергетики.