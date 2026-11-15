Бодрит лучше любого кофе: сомнолог раскрыл способ, который научит легко просыпаться по утрам

Сомнолог раскрыл способ, который научит легко просыпаться по утрам. Фото: Jan Tepass image / BROKER / Shutterstock

Соблюдение стабильного графика подъема даже в выходные дни и воздействие яркого света сразу после пробуждения помогают легче вставать по утрам и сохранять бодрость в течение дня. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

По словам специалиста, если ежедневно подниматься с постели в одно и то же время, биологические часы перестраиваются примерно за 20 дней. Организм начинает сам засыпать и просыпаться по расписанию. Главное условие заключается в том, чтобы не сбивать режим в выходные и праздники, допуская отклонение от рабочего графика не более чем на один-два часа. Кроме того, врач напомнил о необходимости уделять сну от шести до восьми часов, поскольку при систематическом недосыпе человек неизбежно будет чувствовать себя разбитым.

«Яркий свет, попадающий на сетчатку глаза, приводит к пробуждению. Для этого даже есть специальные очки и другие гаджеты, которые светят в глаза для того, чтобы человеку лучше было просыпаться», — отметил врач, подчеркнув, что утреннее освещение способно бодрить эффективнее кофе.

Нейробиолог Баланд Джалал рассказала о сонном параличе, возникающем, когда мозг пробуждается, а тело остается в фазе быстрого сна, что вызывает паралич движений и пугающие образы. Для преодоления такого состояния она рекомендует закрыть глаза, сосредоточиться на приятном и ждать полного пробуждения организма, а медитативные практики могут снизить частоту таких эпизодов, передает Царьград.