Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 ноября 2026 9:03

Силы ПВО за сутки сбили 1065 БПЛА, 3 авиабомбы и снаряд HIMARS над регионами РФ

Минобороны отчиталось о работе систем ПВО в период с 14 по 15 ноября
Марк СОКОЛОВ
Силы ПВО за сутки сбили 1065 БПЛА, 3 авиабомбы и снаряд HIMARS над регионами РФ

Силы ПВО за сутки сбили 1065 БПЛА, 3 авиабомбы и снаряд HIMARS над регионами РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1065 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, за сутки российские военные перехватили три управляемые авиационные бомбы и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Таким образом, общее число уничтоженных воздушных целей за сутки составило 1069.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 6177 украинских беспилотников за неделю. За тот же период российские средства ПВО сбили 18 управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты Rusty Dagger американского производства, четыре ракеты «Нептун» и четыре реактивных снаряда HIMARS.

Также в Курской области за сутки с 13 по 14 ноября сбили 79 беспилотников ВСУ различных типов. В результате атак в селе Толпино Кореневского района пострадал 36-летний мужчина. Он получил осколочное ранение ноги и был госпитализирован. Кроме того, в приграничных населенных пунктах повреждения получили жилые дома и автомобили.