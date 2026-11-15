Силы ПВО за сутки сбили 1065 БПЛА, 3 авиабомбы и снаряд HIMARS над регионами РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1065 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, за сутки российские военные перехватили три управляемые авиационные бомбы и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Таким образом, общее число уничтоженных воздушных целей за сутки составило 1069.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 6177 украинских беспилотников за неделю. За тот же период российские средства ПВО сбили 18 управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты Rusty Dagger американского производства, четыре ракеты «Нептун» и четыре реактивных снаряда HIMARS.

Также в Курской области за сутки с 13 по 14 ноября сбили 79 беспилотников ВСУ различных типов. В результате атак в селе Толпино Кореневского района пострадал 36-летний мужчина. Он получил осколочное ранение ноги и был госпитализирован. Кроме того, в приграничных населенных пунктах повреждения получили жилые дома и автомобили.