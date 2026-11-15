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НовостиПолитика15 ноября 2026 9:04

ВС РФ за сутки поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВСУ

Войска РФ продолжают планомерно выводить из строя военные объекты на территории Украины
Арина СЕРОВА
Войска РФ продолжают планомерно выводить из строя военные объекты на территории Украины

Войска РФ продолжают планомерно выводить из строя военные объекты на территории Украины

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

За минувшие сутки российские войска нанесли поражение военным аэродромам, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры. Все цели использовалась в интересах ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 15 ноября.

«Нанесено поражение военным аэродромам, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 149 районах», - указано в сводке.

Поражение ключевых узлов снабжения и базирования авиации позволяет нарушить логистику и снизить боевой потенциал подразделений противника.

Вооруженные силы РФ продолжают планомерно выводить из строя военные объекты на территории Украины. Так, на днях солдаты поразили в Ровенской области электроподстанцию, которая обеспечивала работу украинских формирований.