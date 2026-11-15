ВС РФ за сутки поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВСУ

Войска РФ продолжают планомерно выводить из строя военные объекты на территории Украины Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

За минувшие сутки российские войска нанесли поражение военным аэродромам, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры. Все цели использовалась в интересах ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 15 ноября.

«Нанесено поражение военным аэродромам, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 149 районах», - указано в сводке.

Поражение ключевых узлов снабжения и базирования авиации позволяет нарушить логистику и снизить боевой потенциал подразделений противника.

Вооруженные силы РФ продолжают планомерно выводить из строя военные объекты на территории Украины. Так, на днях солдаты поразили в Ровенской области электроподстанцию, которая обеспечивала работу украинских формирований.