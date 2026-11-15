Могут вылететь пломбы и появиться микротрещины: чем опасна привычка пить горячий чай после мороза

Стоматолог Милова: горячий чай после мороза может повредить эмаль. Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Привычка согреваться обжигающим чаем или кофе сразу после возвращения с мороза способна навредить зубной эмали и привести к разрушению старых пломб. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт Мария Милова.

По словам специалиста, эмаль и внутренний слой зуба (дентин) реагируют на перепады температур с разной скоростью, из-за чего резкое нагревание провоцирует появление микротрещин.

Еще выше риск для реставрированных зубов. Пломбировочный материал и натуральные ткани по-разному расширяются и сжимаются, что со временем приводит к нарушению герметичности, сколам и развитию вторичного кариеса. Сигналами о проблеме могут стать резкая чувствительность к холодному или горячему, шероховатость, а также потемнение по краям пломбы.

«Резкие перепады температур опасны и для зубов с пломбами. Материал реставрации и ткани зуба расширяются и сжимаются неодинаково. Из-за этого со временем может нарушиться прилегание пломбы, появиться микрозазоры, через которые проникают бактерии. В результате повышается риск вторичного кариеса», — предупредила Мария Милова.

Чтобы защитить зубы, врач рекомендует после прогулки на холоде подождать пять-десять минут для адаптации полости рта, дать напитку немного остыть и пить его небольшими глотками. Кроме того, специалист призвала не сочетать контрастные по температуре блюда в один прием — например, не запивать мороженое горячим кофе.

Стоматолог Павел Лысенков предупредил, что отбеливание зубов дома может повредить десны и эмаль. Как передает 360.ru, врач сообщил, что использование аптечной перекиси, соды, лимонного сока и угля может вызвать ожоги десен, повышенную чувствительность и истончение эмали.