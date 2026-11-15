Артём Здунов: Мордовия выходит на качественно новый уровень сотрудничества с КНР

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия.

КНР — один из ключевых деловых партнеров республики. На Китай приходится треть общего внешнеторгового оборота Мордовии, и за последние годы он заметно вырос. Многие ведущие промышленные предприятия региона поддерживают тесные связи с китайскими компаниями.

В первый день визита в Генеральном консульстве России в Шанхае Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил дипломатов и лично Генконсула Дмитрия Лукьянцева за поддержку региона в выстраивании деловых и гуманитарных связей с КНР.

«Китайская Народная Республика - наш основной торговый партнер и надежный друг. Рассчитываем на содействие Генерального консульства Российской Федерации в Шанхае в вопросах расширения кооперационных связей на взаимовыгодных условиях», — отметил глава региона.

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия.

По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Мордовии и Китая вырос почти на 20%.

12 ноября в Шанхае прошел двусторонний бизнес-форум «Мордовия — Китай» с участием представителей ведущих предприятий республики в промышленности, сельском хозяйстве и ИТ-отрасли. Артём Здунов подчеркнул, что товарооборот за последние годы вырос в разы, но потенциал остается огромным. Состоялось подписание соглашений и меморандумов: запущены проекты по поставкам соевого и рапсового масла, поставке автоматической линии сборки двигателей, а также инициатива с участием компании «Белевская пастила».

Отдельно стороны обсудили пилотный проект по выращиванию и глубокой переработке технической конопли в поселке Луховка под Саранском. Производство запущено в тестовом режиме, сев и уборка шли под контролем китайских специалистов.

«Проект по выращиванию и глубокой переработке технической конопли перешел в практическую стадию: производственная линия смонтирована и введена в эксплуатацию. Увеличены посевные площади. Сегодня речь идет о масштабировании проекта», — сказал Артём Здунов.

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Китайским инвесторам предложено создавать совместные производства в особой экономической зоне «Система».

13 ноября в Пекине Артём Здунов встретился с руководителем Пекинской ассоциации международной торговли технологиями Паном Сяопэном и с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в КНР Игорем Моргуловым. Обсуждались кооперация двух стран, развитие промышленности, сельского хозяйства и цифровизация.

В тот же день в Пекине открылось международное подразделение группы «Промомед», ключевая производственная база которой — завод «Биохимик» — находится в Мордовии.