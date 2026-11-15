Врач назвала главные зимние ошибки, провоцирующие старение кожи. Фото: Ground Picture/ Shutterstock/ FOTODOM

Отдых на горнолыжных курортах без должной защиты от солнца и бесконтрольное увлечение пилингами в так называемый «сезон кислот» серьезно ухудшают состояние кожи зимой. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог Елизавета Минаева.

По словам специалиста, в горах интенсивность ультрафиолета возрастает с каждой тысячей метров высоты, а снег отражает до 80% солнечных лучей, поэтому на склонах необходимо использовать крем с SPF 50 (обновляя его каждые два часа) и носить защитные очки.

Не менее опасным фактором в холодное время года является агрессивное использование ретинола и кислот на фоне сухого воздуха. Без поддержки средствами с церамидами кожа истончается, воспаляется и начинает выглядеть как «помятая бумага». Кроме того, липидный барьер разрушают слишком горячий душ и частые походы в баню.

Для защиты кожи зимой косметолог посоветовала использовать дома увлажнитель воздуха, наносить на ночь плотные питательные кремы, а обладателям сухой кожи — попробовать популярный метод «слаггинга» (нанесение тонкого слоя окклюзивного бальзама поверх основного ухода).

Врач-дерматовенеролог Ольга Николайзен выделила четыре правила для сохранения молодости и красоты кожи. Как передает 360.ru в списке оказались: сбалансированное питание с витаминами (A, E, C, группы B), микроэлементами (цинк, селен), полезными жирами и белками; употребление достаточного количества воды (30 мл на 1 кг веса) для эластичности кожи; включение омега-3 жирных кислот (жирная рыба, семена льна, грецкие орехи) для уменьшения воспалений; минимизация потребления сахара и обработанных продуктов.