Экономист сделал неожиданный прогноз о будущем денег: когда ждать единой валюты. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

С 1850 по 2026 год в мире прекратили существование более 400 национальных валют. Сегодня в обращении остаются 163 денежные единицы. Об этом сообщили специалисты Банка международных расчётов (BIS) и историк Оксфордского университета Кэтрин Шенк, подсчитавшие, что медианный срок жизни валюты составляет 33 года, а почти четверть из них исчезает менее чем через 10 лет после появления.

Причиной ликвидации денежных знаков чаще всего становятся политические кризисы, реформы, инфляция и деноминация, тогда как волны создания новых валют приходились на 1960-е (деколонизация) и 1990-е годы (распад СССР и Югославии).

Комментируя перспективы мировой финансовой системы в беседе с mk.ru, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев отметил, что процесс трансформации продолжится в обоих направлениях.

По словам эксперта, в будущем не исключен распад еврозоны с возвращением национальных валют — германской марки, французского франка, испанской песеты и других, чему может способствовать стремление государств самостоятельно решать бюджетные проблемы без согласования с Брюсселем.

Кроме того, сохраняется вероятность реализации проектов по созданию региональных единых валют, таких как гипотетический евразийский евро для стран ЕАЭС или «амеро» для Северо-Американского союза. Главным катализатором подобных сдвигов эксперт назвал геополитику и жесткую политическую волю национальных лидеров.

Оценивая судьбу денежных знаков на постсоветском пространстве после распада СССР, аналитик указал на разную степень их устойчивости. Если российский рубль сразу обладал статусом полноценной валюты, а азербайджанский манат укрепился благодаря мощной нефтяной индустрии, то многие другие национальные знаки на начальном этапе напоминали скорее временные платежные средства в условиях гиперинфляции и товарного дефицита.

Отвечая на вопрос об оптимальной конфигурации глобального рынка, Разуваев выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе человечество неизбежно придет к единой мировой валюте и единому Центробанку.

«Чем меньше, тем лучше. Не являясь конспирологом, я искренне считаю, что человечество в итоге, причем относительно скоро (хотя и не на нашем веку), придёт к единой валюте и единому Центробанку», — заявил экономист, уточнив, что это произойдет «в силу интенсивной глобализации и развития финансовых и телекоммуникационных технологий».