Песков: обсуждать безопасность в ЕС бесполезно, если европейцы не хотят мира Фото: REUTERS.

Обсуждать украинское урегулирование и вопросы европейской безопасности бессмысленно, если страны Евросоюза не заинтересованы в достижении мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что на определенном этапе Москве потребуется обсудить с европейскими государствами вопросы безопасности. Однако результативность такого диалога будет зависеть от готовности самих европейцев к мирному урегулированию.

«Конечно, на какой-то стадии с европейцами нужно будет это обсуждать. Другое дело, если они не будут хотеть мира на самом деле, тогда это будет бесполезно», — подчеркнул Песков.

Он также предупредил, что при отсутствии возможностей для достижения договоренностей с Европой Россия продолжит добиваться поставленных целей силовым путем.

Ранее Песков заявил, что Москве необходимо напрямую пообщаться с европейскими представителями, чтобы оценить их готовность содействовать мирному процессу. По словам пресс-секретаря президента РФ, такие контакты позволили бы понять, насколько позиция Евросоюза может способствовать урегулированию конфликта. При этом в ЕС пока продолжаются споры о том, кто должен представлять объединение на переговорах с Россией.