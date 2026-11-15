Опасный хит праздничного стола: диетолог назвала людей, которым противопоказан традиционный оливье

Диетолог Русакова перечислила противопоказания к употреблению оливье. Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Традиционный салат оливье представляет серьезную опасность для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом второго типа и патологиями почек из-за избыточного содержания жиров, соли и консервантов. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Специалист отметила, что блюдо также противопоказано беременным женщинам и детям младше пяти лет. Кроме того, от него следует воздержаться людям с ожирением, гипертонией и повышенным уровнем холестерина, поскольку сочетание майонеза, колбасы, консервированного горошка и маринованных огурцов легко перекрывает суточную норму соли в пять граммов и перегружает организм лишним сахаром и усилителями вкуса.

«Классический салат оливье для здорового человека сам по себе не вреден, однако это блюдо не должно присутствовать в ежедневном рационе... Многокомпонентность салата, крахмалистые овощи и жир перевариваются медленно, отсюда у некоторых людей появляется тяжесть и вздутие», — пояснила врач.

Чтобы избежать тяжелой нагрузки на поджелудочную железу, врач рекомендует ограничиваться разовой порцией в 150 граммов. Сделать салат более легким и безопасным поможет простая замена ингредиентов: вместо вареной колбасы стоит использовать отварную курицу или индейку, а покупной майонез заменить домашним соусом на основе греческого йогурта с добавлением горчицы и лимонного сока.