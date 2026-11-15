Пьяный пассажир в аэропорту Волгограда угрожал захватить Airbus А320

Пьяного дебошира, угрожавшего захватить самолет в аэропорту Волгограда, задержали Фото: Иван ВИСЛОВ.

В Волгограде рейс Airbus A320 в Москву задержали на 2,5 часа из-за пассажира, который находился в состоянии опьянения и угрожал захватить самолет. Об этом сообщает «КП-Волгоград».

Инцидент произошел 9 ноября в аэропорту Сталинград. Тогда лайнер с 150 людьми на борту вернули на стоянку из-за одного невменяемого пассажира. В итоге десятки граждан из-за задержки рейса опоздали на стыковочные перелеты.

«Мы уже готовились к взлету, когда сидевший в нескольких рядах от меня мужчина начал что-то кричать. Бортпроводники засуетились, нас вернули на стоянку, в самолет зашло много сотрудников полиции... Вместе со мной более 20 пассажиров опоздали на свои рейсы, их размещали в гостинице, меняли билеты. В Волгограде весь аэропорт был на ушах», – рассказала очевидица происшествия.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что силовики задержали нарушителя и не нашли в салоне опасных предметов. Суд приговорил авиадебошира к шести суткам ареста. В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее KP.RU писал, что в аэропорту Майами столкнулись несколько самолетов. В результате инцидента пострадали два пассажира.