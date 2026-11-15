Артур Парфенчиков переизбран секретарём карельского отделения «Единой России»

Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия

Такое решение приняли делегаты региональной отчётно-выборной конференции, прошедшей 14 ноября в Петрозаводске с участием представителей всех районов и округов. Ранее кандидатура руководителя региона была поддержана на федеральном уровне. Партийное отделение Артур Парфенчиков возглавляет с июля 2024 года.

«Единая Россия» — самая крупная, мощная политическая сила в стране и в Карелии. И только вместе мы могли реализовать задачи развития, которые поставил перед нами глава государства Владимир Владимирович Путин», - сказал Артур Парфенчиков, обращаясь к делегатам конференции.

Основные усилия партии, по словам Артура Парфенчикова, сосредоточены на поддержке участников и ветеранов СВО, их семей, а также на выполнении пятилетней Народной программы. В её рамках в Карелии построены и обновлены школы, детсады, медицинские учреждения, спортивные объекты, дорожная и транспортная инфраструктура.

Жители республики оценили результаты, поддержав партию на выборах в Госдуму, Заксобрание и Петросовет в сентябре текущего года — «Единая Россия» получила большинство в региональном и городском парламентах.

Итоги минувшей избирательной кампании положительно оценены на федеральном уровне. Председатель партии Дмитрий Медведев в письме на имя Артура Парфенчикова отметил высокое доверие избирателей и поблагодарил всех, кто участвовал в предвыборной работе.

На конференции определены задачи на ближайшие пять лет — в августе принята новая Народная программа, которую Глава Карелии назвал конкретным планом развития республики. Он отметил, что партия готова сотрудничать с другими фракциями, разделяющими ответственный подход к формированию бюджета без популизма.

Фракциям в Заксобрании и местных советах поручено детально проверить, как положения программы отражены в главных финансовых документах.

Отдельно глава региона поставил задачу сократить численность чиновников не менее чем на 10%. «За последние годы мы оптимизировали численность госаппарата в Карелии примерно на 20%, но эту работу нужно продолжать», — подчеркнул Глава Карелии и поручил правительству республики представить до конца года предложения по сокращению численности госаппарата. Контроль за тем, чтобы эти средства были направлены на приоритетные нужды, возьмёт на себя фракция «Единой России» в Заксобрании.