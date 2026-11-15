«Достойно экспертизы Каллас»: Захарова высмеяла требование Макрона сделать Украину членом НАТО

Захарова иронично оценила призыв Макрона включить Украину в НАТО. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала требование президента Франции Эммануэля Макрона включить Украину в НАТО. Свое мнение она высказала в интервью РИА Новости.

Макрон заявлял, что украинское государство якобы играет ключевую роль в альянсе, поэтому оно должно войти в его состав. Захарову повеселил такой ярый призыв. Она считает, что слова французского лидера нужно отправить на экспертизу.

«Думаю, это заявление достойно экспертизы (главы евродипломатии - прим. ред.) Каи Каллас», - отметила дипломат.

Стоит напомнить, что даже в НАТО уже не верят в сценарий того, что Незалежная сможет когда-нибудь вступить в военный блок. Ведь, как ранее заявляли власти России, вступление приведет к угрозе госбезопасности нашей страны. Недавно генсекретарь альянса Марк Рютте подтвердил, что членство Украины в рамках мирного урегулирования не обсуждается.