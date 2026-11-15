Компания Megaspeed выступила с заявлением об Элис Хуанг после скандала с Nvidia

Элис Хуанг и бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг Фото: REUTERS.

Крупный покупатель чипов Nvidia, сингапурская компания Megaspeed на фоне скандала вокруг предпринимательницы Элис Хуанг и бывшего президента Nvidia Дженсена Хуанга заявила, что покинула компанию еще в прошлом году.

Ранее Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia на фоне скандала вокруг его внебрачной связи с Хуанг. Женщину подозревали в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. В свою очередь МИД КНР назвал обвинения в шпионаже безосновательными.

"Элис Хуанг официально покинула Megaspeed 30 августа 2025 года и в данный момент не имеет никакой должности в компании", - говорится в заявлении компании.

Как писал сайт KP.RU, бывший генеральный директор американской компании Nvidia после отставки помогает искать собственного преемника. Сообщалось, что Хуанг старается не привлекать к себе внимания, однако продолжает участвовать в кадровых вопросах компании.