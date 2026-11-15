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НовостиВ мире15 ноября 2026 13:03

Каллас: Военные ЕС высадились на судно, якобы перевозящее российскую нефть

Военные ЕС высадились на судно, якобы перевозящее российскую нефть под флагом Зимбабве в Средиземном море
Мария МАМАЕВА
Каллас: Военные ЕС высадились на судно, якобы перевозящее российскую нефть

Каллас: Военные ЕС высадились на судно, якобы перевозящее российскую нефть

Фото: REUTERS.

Военнослужащие ЕС высадились на судно MV MIDAG под флагом Зимбабве, якобы перевозящее российскую нефть. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Силы ЕС в рамках операции IRINI совершили 13 ноября высадку на, предположительно, танкер российского теневого флота MV MIDAG в Средиземном море», - написала она в социальной сети X.

Как заявила Каллас, инцидент произошел во время саммита ЕС в Дублине. По словам главы евродипломатии, причиной высадки военных на судно стали подозрения в использовании якобы фальшивого флага. Каллас также утверждает, что танкер внесен в черный список ЕС как судно «теневого флота».

Ранее KP.RU сообщал, что корабли ЕС перехватили танкер MV SUN в акватории Средиземного моря. Как утверждала Каллас, судно перевозило на борту якобы российскую нефть, а также подозревалось в использовании фальшивого флага.