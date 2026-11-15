Россиян предупредили о скрытой опасности увлажнителей воздуха Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Увлажнитель воздуха может стать источником опасных микроорганизмов, если за ним неправильно ухаживать. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал терапевт Иван Еремеко.

"В резервуаре с застоявшейся водой и на внутренних поверхностях прибора могут размножаться бактерии, в том числе легионеллы и синегнойная палочка, а также плесневые грибы", — отметил специалист.

По его словам, особую опасность представляет биопленка — скопление микроорганизмов, которое образуется на стенках прибора. Такой налет затрудняет очистку устройства и способствует сохранению бактерий, добавил он.

KP.RU сообщил, что увлажнители воздуха не защищают от ОРВИ, а при неправильном использовании могут быть опасными. Если редко менять воду и не очищать резервуар, внутри прибора могут размножаться бактерии. Особенное внимание следует уделять чистоте ультразвуковых моделей и устройств с холодным распылением.