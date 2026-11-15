Невролог Демьяновская: онемение рук может сигналить о синдроме запястного канала Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Неприятные ощущения с покалыванием в области рук не всегда указывают на неудобную позу во время сна. Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская отмечает, что если человек спит, подложив конечность под голову или сильно согнув локоть, нервные окончания просто сдавливаются.

В таком безобидном случае достаточно поменять положение тела и немного размять пальцы, чтобы дискомфорт бесследно прошел.

Однако если проблема возвращается регулярно, игнорировать ее категорически нельзя. Врач в беседе с RT обращает внимание на то, что локализация онемения является важнейшей подсказкой для постановки точного диагноза. Например, при синдроме запястного канала чаще всего страдают большой, указательный и средний пальцы, а вот сдавление локтевого нерва обычно бьет по мизинцу и безымянному пальцу. Чтобы подтвердить догадки, медикам, как правило, требуются специальные пробы и электронейромиография.

При этом потеря чувствительности может сигнализировать и о более серьезных системных сбоях в организме, таких как развивающийся сахарный диабет или острый дефицит витамина B12. Демьяновская подчеркивает, что если онемение повторяется практически каждую ночь и затрагивает обе руки, визит в клинику откладывать нельзя. Особенно тревожным звоночком является сохранение неприятных ощущений после пробуждения, появление боли, мышечной слабости или трудностей с выполнением привычных мелких движений.

Самым опасным сценарием эксперт называет внезапное онемение руки, которое сопровождается асимметрией лица, нарушениями речи или зрения. В такой ситуации медлить нельзя ни минуты, так как это прямые признаки инсульта, требующие немедленного вызова бригады скорой помощи. Невролог также строго предостерегает пациентов от опасных экспериментов со здоровьем: лечить постоянное и прогрессирующее онемение сомнительными согревающими мазями, массажем или витаминами без назначения врача категорически запрещено, так как это может лишь усугубить ситуацию и смазать клиническую картину для дальнейшей диагностики.

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