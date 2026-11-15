Врач Мартюшев-Поклад: фастфуд – бомба замедленного действия для сосудов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

Любимый многими фастфуд может оказаться настоящей бомбой замедленного действия для организма. Эксперт союза «Здоровье здоровых» врач Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, какая пищевая комбинация наносит сокрушительный удар по венам и артериям.

По его словам, главный враг сердечно-сосудистой системы - это союз простых углеводов (сахара, крахмала) и рафинированных растительных масел, богатых линолевой кислотой: подсолнечного, соевого, рапсового.

- Каждый из этих продуктов, а особенно их сочетание, наносит по эндотелию сосудов мощный удар, вызывая избыточную выработку инсулина. Сахар и крахмал способствуют образованию продуктов гликации и окислительному стрессу в митохондриях. А линолевая кислота, особенно при нагревании, служит источником опасного токсина - 4-гидроксиноненаля, - предупреждает врач в беседе с RT.

Самые яркие примеры такого «сосудистого удара» — пончики и картофель, жаренные во фритюре.

Врач советует заменить «пустые калории» на продукты с высокой нутритивной плотностью. Лучшее сочетание - цельные животные продукты (яйца, мясо, рыба, птица, молочные продукты) с гарниром из овощей. Такой рацион, по словам эксперта, является лучшей профилактикой ожирения, метаболического синдрома и сахарного диабета.

Тем временем, врач-эндокринолог, диетолог Павел Баранов в беседе с aif.ru рассказал, сколько сахара можно употреблять в день.

"ВОЗ рекомендует потреблять сахар не более 10% от суточной калорийности, а еще лучше — менее 5%. Оптимальное потребление добавленных сахаров в продуктах промышленного производства — не более 5% от суточной калорийности", - говорит врач.

Отказ от сладостей на месяц может положительно отразиться не только на массе тела, но и на аппетите, общем самочувствии и состоянии кожи. Речь идет прежде всего об ограничении добавленного сахара - конфет, шоколада, выпечки, сладких напитков, десертов и других продуктов с сахаром, говорит «Газета.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Себко.