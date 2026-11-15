Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) планирует в ближайшее время отправиться на лечение в Китай. Она была помилована президентом и теперь ее приговор отменен.
В Поднебесную Чекалина поедет вместе с отцом своего четвертого ребенка — аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини. Там блогеру обещают провести курс CAR-T-терапии. Это, надеется она, поможет остановить распространение рака желудка и перевести болезнь в состоянии ремиссии.
Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин отметил, что подобный метод - стратегически один из самых новых.
Положительный ответ организма при применении такого метода встречается чаще, чем при стандартных подходах.
- Но есть важный момент - речь идет, в основном, о гематологии, то есть, это лимфомы, лейкозы. В случае солидных опухолей все не так просто, - говорит врач aif.ru.
Онколог отметил, что предсказать эффект от терапии нельзя, он всегда индивидуален.
Говоря о помиловании Лерчек, врач отметил, что это гуманная мировая практика, но она применяется в крайнем случае: «если человеку уже осталось, условно, месяц-два, его отпускают, чтобы он побыл с семьей».
Но у Валерии остается, хоть и небольшой, но шанс на успешную терапию.
Врачи еще в марте не рассчитывали, что блогер Валерия Чекалина доживет до ноября 2026 года. Об этом Life.ru рассказал адвокат блогерши, отвечая на вопрос о тяжести ее состояния.
Выезд Валерии Чекалиной за границу для лечения после помилования теперь возможен, но будет сопряжен с рядом формальностей, на которые могут уйти месяцы, рассказал адвокат, кандидат юридических наук.
- Человек она известный, средства в семье вроде бы остались, поэтому, наверное, в ее случае могут все и пошевелиться, - сказал он Lenta.ru.