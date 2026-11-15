Врач назвал сигналы организма, на которые надо обратить внимание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Резкие ноябрьские скачки атмосферного давления несут серьезную угрозу для людей с нарушениями сосудистого тонуса. Об этом заявил кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.

В особой группе риска находятся как гипертоники, так и гипотоники. В беседе с Абзацем медик пояснил, что у здоровых людей сосуды адекватно реагируют на капризы погоды, сжимаясь при падении давления и расширяясь при его росте. Однако у метеозависимых пациентов этот природный механизм адаптации дает сбой.

В результате гипертоники сталкиваются с устойчивым повышением показателей, а гипотоники тяжело переносят внезапные скачки вверх. Врач отметил, что внезапная слабость и быстрая утомляемость служат главными предвестниками надвигающегося криза.

Кондрахин рекомендовал при появлении таких симптомов немедленно измерять артериальное давление. Если подобные признаки возникли у человека, ранее не имевшего проблем с сердцем, это является весомым поводом для обращения к врачу с целью исключения скрытой гипертонии.