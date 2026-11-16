Охотник Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минприроды России подготовило поправки, которые позволят регионам самим продлевать сроки охоты на бурого медведя на срок до 60 дней. Об этом в интервью KP.RU сообщил замглавы ведомства Мурад Керимов.

"Регионы смогут продлевать установленные сроки с марта по июнь и с августа по конец декабря на 60 дней в зависимости от конкретной ситуации в регионе", - отметил замминистра.

Керимов пояснил, что сроки залегания медведей в спячку существенно различаются в зависимости от климатических условий. На севере это может происходить уже в конце сентября, тогда как в других регионах - вплоть до января.

Замглавы Минприроды добавил, что поэтому при определении продолжительности охотничьего сезона предлагается учитывать температуру воздуха, установление устойчивого снежного покрова и другие природные особенности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кировской области в результате нападения медведя погиб мужчина. Во время охоты на лося он оказался в непосредственной близости от берлоги. Мужчина стал 33 жертвой с весны этого года.