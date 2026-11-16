В 2027 году россиян ждет больше трехдневных рабочих недель Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В 2027 году россиян ожидает больше трехдневных рабочих недель, чем в текущем году. В 2026-м такая неделя всего одна. Об этом ТАСС сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Короткая рабочая неделя запланирована после празднования Дня защитника Отечества - с 24 по 26 февраля. Депутат добавила, что еще одна трехдневная рабочая неделя ожидает россиян с 1 по 3 ноября.

Бессараб уточнила, что суббота 20 февраля станет рабочей из-за переноса выходного дня на понедельник 22 февраля. Такое решение позволит россиянам отдохнуть три дня подряд - с 21 по 23 февраля.

Также в следующем году предусмотрены четыре предпраздничных дня, когда на один час сократят продолжительность рабочего времени. Это 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.

Ранее KP.RU сообщал, что школам рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что отдых в кругу семьи позволяет детям восстановить силы перед учебой.