Актриса Ксения Алферова заявила, что не планирует снова выходить замуж после расставания с Егором Бероевым. Фото:Pavel Kashaev/Global Look Press

Актриса Ксения Алферова заявила, что не планирует снова выходить замуж после расставания с Егором Бероевым. Об этом она рассказала в беседе с «Пятым каналом».

«Мое сердце полно любовью к жизни, оно не может быть свободным. Нет! Замуж я не хочу», — призналась артистка. По ее словам, для ощущения внутренней целостности ей не обязательно иметь вторую половинку.

Алферова и Бероев долгое время считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако в начале 2026 года режиссер сообщил, что их семьи уже давно нет. Позднее актер рассказал, что еще в ноябре 2022 года переехал на съемную квартиру, а официально супруги развелись спустя три года.

После расставания Бероев начал новые отношения с балериной Анной Панкратовой. В феврале 2026 года пара обручилась. Разница в возрасте между влюбленными составляет 27 лет. В день рождения Бероева Панкратова поздравила бывшего мужа в личном блоге, назвав его самым талантливым, любимым и добрым человеком. Она также пообещала продолжать поддерживать и вдохновлять его.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о реакции Ксении Алферовой на новый брак Егора Бероева. Актриса впервые высказалась о расставании с бывшим супругом и призналась, что не хочет подробно обсуждать причины развода. Бероев же подтвердил, что официально расторг брак с Алферовой в 2025 году, а в феврале 2026-го женился на балерине Анне Панкратовой.