Офицер из Индии передавал секретные документы Пакистану в обмен на интимные фото. Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press

Times of India сообщила о шпионском скандале в Индии: офицера ВВС обвиняют в передаче секретных военных документов пакистанскому агенту в обмен на интимные фотографии.

По данным полиции Дели, военный поддерживал связь с предполагаемой сотрудницей пакистанской разведки через WhatsApp*. Получив откровенный снимок, он, как утверждается, отправил страницу документа с пометкой «секретный военный план» и предложил продолжить обмен по принципу «одна страница за одну фотографию».

Следствие установило, что офицер раскрыл сведения о военных планах Индии, оперативных возможностях авиабазы Лех, развёртывании боевых самолётов, а также о структуре и потенциале секретного подразделения беспилотников. Военный был задержан.

Ранее в даркнет попали секретные документы, похищенные из сетей Сената Берлина, включая материалы о дронах. Злоумышленники украли 5,79 ТБ данных. Всего было выложено около 1,44 млн файлов, среди которых оказались не только документы о дронах, но и планы действий в чрезвычайных ситуациях, персональные данные сотрудников и служебная переписка.

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