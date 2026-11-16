В Роскачестве дали советы, как выбрать сладкие мандарины Фото: Евгения ГУСЕВА.

Эксперты Роскачества рассказали, как выбирать сладкие мандарины. Оказалось, ярко-оранжевый цвет вовсе не гарантирует сладость, а зеленый листик на ветке вовсе не является показателем свежести.

При покупке цитрусовых специалисты рекомендуют оценивать их аромат, вес и состояние кожуры. Плоды должны быть целыми: следует избегать фруктов с повреждениями, темными пятнами или мягкими участками. Мягкость часто свидетельствует о переохлаждении и потере вкуса.

- Не берите фрукты с поврежденной кожурой, темными пятнами или коричневой сеткой, а также с мягкими потемневшими или побелевшими участками, - говорят в Роскачестве Life.ru.

Заплесневелые мандарины или плоды из той же коробки могут быть заражены, так как споры грибка быстро распространяются. Зрелость определяется по тяжести плода и легкому отделению кожуры от мякоти, тогда как перезревшие фрукты обычно сухие и сморщенные. В Роскачестве пояснили, что ориентироваться только на цвет бессмысленно, так как многие сорта собирают зелеными.

Также не нужно бояться пищевого воскового покрытия, защищающего фрукты при транспортировке, однако перед едой их необходимо тщательно мыть. Наличие листочка эксперты не считают признаком свежести, а вот одинаковый размер плодов в упаковке может указывать на добросовестную сортировку.

Максимально сладкие мандарины появляются в середине зимы – это сорта Муркотт, Уншиу и клементины.

Хранить цитрусовые лучше при температуре от 6 до 10 градусов в прохладном месте, не закупая их впрок, чтобы холод не испортил вкус.

Ранее, диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с lenta.ru напомнила, что крепость иммунитета зависит от сбалансированности рациона, заверила россиян. Цитрусовые являются теми продуктами, которые помогают снизить риск осенних простуд.

Перебоев с поставками мандаринов на Новый год в России не будет. Цитрусовые выращиваются в Дагестане и Краснодарском крае. А еще экспортируются из шести стран мира. В советское время абхазские мандарины японского сорта Уншиу с характерным кисло-сладким вкусом пользовались наибольшей популярностью в новогодние праздники, пишет Царьград.