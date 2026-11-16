Метеоролог Шувалов: после 18 ноября в Москве ожидается снег с дождем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой будет погода в Московском регионе с 16 по 22 ноября. По словам синоптика, будет теплее, чем положено по климатической норме ноября. А переход на зиму пока отменяется.

- Начало без осадков, понедельник, вторник с редкими прояснениями и температурой два-четыре градуса тепла, — отметил метеоролог в беседе с 360.ru.

Во второй половине недели начнутся осадки и даже возможен небольшой дождь и снег. Он будет выпадать на несколько часов и сразу таять, так как воздух прогреется от +4… +6 градусов. В ночные часы тоже будут плюсовые значения.

В целом будет сыро, пасмурно, но достаточно тепло.

- На три-четыре градуса выше положенного по климату. Сырая, пасмурная осенняя погода, — резюмировал Шувалов.

Зима 2026-2027 годов будет достаточно снежной и чуть теплее климатической нормы. Температура воздуха зимой будет близкой к климатической норме с возможным превышением на 1-2 градуса, пишет Lenta.ru.

Климатическая зима в Москве сократилась на неделю и потеплела на 2,5 °С, сообщил синоптик Михаил Леус. С начала XXI века ее окончание отмечается на неделю раньше. В Москве климатическая зима сократилась на одну неделю за последние 50 лет и стала на 2,5 °С теплее, пишет Царьград.