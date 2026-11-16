FT: Еврокомиссия представит предложение о выделении 45 миллиардов евро Украине Фото: REUTERS.

Еврокомиссия (ЕК) представит предложение выделить Украине кредит в размере 45 миллиардов евро под гарантии общего бюджета ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, предложение будет доведено до европейских представителей в среду, 18 ноября.

"Европейская комиссия представит предложение о привлечении кредита в размере 45 миллиардов евро под гарантии общего бюджета ЕС для финансирования Украины", - отмечается в материале.

Еврокомиссия планирует увязать помощь Украине с будущим бюджетом ЕС на предстоящие семь лет, чтобы "защитить" финансирование от возможных вето. При этом некоторые страны выступили против такого плана.

Ранее сайт KP.RU писал, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили о нежелании участвовать в предоставлении украинским властям очередного кредита. В связи с этим канцлер Германии Фридрих Мерц пошел ва-банк ради Украины. Канцлер ФРГ пригрозил заблокировать бюджет ЕС ради помощи Киеву.