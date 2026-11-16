Мальчик родился весом в 800 граммов, но врачи выходили его. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ.

Жительнице Новосибирска Юлии пришлось пережить немало тревог во время долгожданной беременности. В 39 лет она наконец забеременела, но на 10–11 неделе врачи заподозрили у будущего сына синдром Дауна и другие патологии. На многочисленных консилиумах ей рекомендовали прервать беременность, но женщина отказалась, сообщает КП-Новосибирск.

На сроке 26 недель у Юлии отошли воды. Давид появился на свет 31 октября 2024 года с помощью кесарева сечения — весом 800 граммов и ростом 29 сантиметров. Первым делом мама спросила: «Живой?».

Диагноз не подтвердился. Малыш провел месяц в реанимации, начал самостоятельно дышать на третий-четвертый день, затем его перевели в отделение патологии недоношенных детей. Почти через три месяца, в январе, Давида выписали домой.

Первый год оказался непростым: мальчик часто болел, семья почти каждый месяц возвращалась в больницу. Сейчас Давиду два года. Его сняли с учета у кардиолога и пульмонолога, по неврологии нареканий нет. Врачи удивляются, когда узнают, каким маленьким он родился. Юлия благодарна специалистам перинатального центра и ни разу не пожалела о своем решении.

— Материнское чутье меня не подвело, — говорит женщина.

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