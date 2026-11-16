На Сахалине возбудили уголовное дело после смерти ребенка при выходе из наркоза Фото: Олег ЗОЛОТО.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка в одном из медицинских учреждений Южно-Сахалинска после проведенной операции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Как уточняется, расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

В настоящее время следователи изучают изъятую медицинскую документацию, допрашивают сотрудников больницы и свидетелей, устанавливая все детали трагедии. Параллельно проверку по факту оказания медицинской помощи организовала прокуратура Южно-Сахалинска, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, мальчик был госпитализирован в медучреждение областного центра, где ему провели получасовое хирургическое вмешательство под общим наркозом. Сама операция прошла в штатном режиме, однако при выходе ребенка из медикаментозного сна у него внезапно остановились сердце и дыхание. Проведенные врачами реанимационные мероприятия не дали результата, и спасти пациента не удалось.