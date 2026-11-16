В Западном округе Москвы комплексно отремонтировали Олимпийскую деревню

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о проведенном в этом году комплексном ремонте территории Олимпийской деревни. Напомним, это знаковое для столицы место, связанное с летними Олимпийскими играми 1980 года. Сегодня здесь находятся жилые кварталы, парки, спортплощадки, важные культурные и социальные учреждения, в том числе Государственный музей обороны Москвы и концертный комплекс «Филармония-2».

«Общая площадь благоустройства составила порядка 350 тысяч квадратных метров. Основной задачей было создать комфортные и безопасные условия для водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам», – отметил заммэра.

Выбирая городские территории для комплексного ремонта, учитывают межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость значимых объектов.

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

ЧТО СДЕЛАЛИ

- обновили почти 180 тысяч квадратных асфальта на проезжей части и тротуарах;

- создали новые зоны отдыха;

- поставили уличные спортивные тренажеры и скамейки для отдыха;

- оснастили системой контрастного освещения нерегулируемые пешеходные переходы;

- озеленили обновленное пространство, обустроив более 170 тысяч квадратных метров газонов.