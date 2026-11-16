Минтранс: ж/д сообщение после атаки ВСУ на Крымский мост идет штатно. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Железнодорожное сообщение после атаки украинских беспилотников на Крымский мост восстановлено и идет штатно. Об этом сообщили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что, согласно предварительной информации, в результате удара боевиков Зеленского никто не пострадал.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту.

Как отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что время удара по мосту выбрано как всегда неслучайно, а под начало саммита АТЭС в Китае. Там, как уже сообщалось, лидеры России, Китая и США должны провести трехстороннюю встречу.

До этого сообщалось, что в понедельник, 16 ноября, в связи с введенными ночью ограничениями движения на Крымском мосту в пути задерживаются поезда.

Ограничения на Крымском мосту ввели примерно в 02:22. Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.