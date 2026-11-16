На международном финтех-форуме «Finobod» в Ташкенте заместитель директора департамента анализа данных и моделирования ВТБ Денис Суржко объяснил, куда движется искусственный интеллект. По его словам, прежний этап — сбор больших массивов информации о клиентах и предсказание их потребностей — уже освоен. Следующий шаг — научиться слышать человека и улавливать его запрос с полуслова.

Суржко подчеркнул: речь не о том, чтобы отказаться от работающих механизмов анализа. Они собирают много сведений о клиентах и неплохо прогнозируют их запросы. Задача нового витка — дополнить эту систему человеческим измерением: не только заранее располагать информацией, но и выслушать человека, а затем быстро понять его.

В ВТБ, по словам Суржко, уже выстроен процесс, который анализирует данные о каждом клиенте. Однако представитель банка заметил: пока ни одна технология не располагает полным знанием о человеке, чтобы безошибочно угадывать его потребности. Он сослался на исследования мозга, где говорят о квантовых эффектах в мышлении. Из этого следует, что ИИ и машинное обучение не способны действительно знать о клиенте всё.

Выход Суржко видит в генеративном ИИ. По его мнению, он способен дополнить крупные системы предсказания клиентских потребностей эмпатичным пониманием с полуслова. В банке это направление называют будущим и постепенно перестраивают процессы и взаимодействие с клиентами.

Для наглядности эксперт сравнил технологию с лучшим другом. Такой друг, по его словам, не ограничивается готовым советом вроде ипотеки. Он знает весь контекст, чувствует настроение и эмоции собеседника и понимает его с полуслова. Именно таким видится следующий этап развития ИИ: не просто больше данных, а более точное и внимательное отношение к человеку.