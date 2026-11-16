На международном финтех-форуме Finobod в Ташкенте первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова описала ситуацию, знакомую многим крупным компаниям. Стремление как можно скорее использовать искусственный интеллект на практике соседствует с осторожностью в действиях. По её оценке, это не взаимоисключающие вещи.

«В ИИ хочется бежать очень быстро, но медленно. На самом деле, как ни странно, это не противоречие, а осознанный выбор. Потому что лучше какие-то вещи осмыслить, десять раз проверить и протестировать, нежели получить очень негативный опыт и финансовые потери», — сказала Скоробогатова.

Такая стратегия объясняется ценой ошибки. Сначала крупные компании, включая банки, взяли активный курс на внедрение ИИ. Сейчас подход стал более взвешенным. Однако это не отказ от технологии. Скоробогатова перечислила направления, где инструмент уже доказал пользу: ИТ-разработка, ИТ-сопровождение, аналитика и риск-менеджмент. В этих сферах понятно, как управлять технологией.

Отдельная тема — безопасность. Когда речь заходит о доступе через ИИ или об ИИ-агенте со стороны компании и пользователя, а также о прямом взаимодействии агентов, вопрос защиты пока остаётся открытым. По словам топ-менеджера, ответ на него предстоит найти в ближайшее время.

Кроме того, она обратила внимание на отсутствие платформы согласий. Она позволила бы клиентам управлять разрешениями на использование своих данных, в том числе в связке с ИИ. «Часть людей точно захочет иметь возможность самим управлять тем, какие данные они отдают ИИ-агенту, а какие нет. На какие услуги они готовы его привлекать, на какие нет», — считает Скоробогатова.

Таким образом, темп внедрения ИИ в крупных компаниях задают не только технологические возможности, но и зрелость правил безопасности и прозрачность для клиентов.