Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков напомнил, что московская программа капитального ремонта является одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире.

«В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 330 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в более чем 8600 жилых домов обновили системы электроснабжения», - отметил заммэра, подчеркнув, что это позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию.

Как сообщил Бирюков, в этом году такие работы выполнят в почти 500 домах. В более чем 400 они уже завершились.

КОНКРЕТНО

Во время капремонта в жилых домах Москвы:

- прокладывают новые кабель-каналы;

- оборудуют лотки на чердаках и в подвалах;

- протягивают силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам;

- устанавливают энергосберегающие светильники с датчиками движения;

- меняют выключатели в технических помещениях и местах общего пользования;

- обязательно меняют расположенные на этажах щитки, вводно-распределительные устройства, электрические сети для питания лифтов и оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу инженерных систем;

- в каждом многоквартирном доме обязательно оборудуют аварийную группу освещения, продолжающую работать, даже если весь дом обесточен. Для этого в приборы вмонтированы аккумуляторы, способные поддерживать автономную работу примерно 6 часов.