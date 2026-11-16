Андрей и Юлия прожили в браке 15 лет и воспитывали двоих детей. Фото: соцсети

В Екатеринбурге 39-летняя Юлия Идолова впервые высказалась о трагедии, унесшей жизнь ее возлюбленного. 40-летнего Дмитрия Шляпина застрелил бывший супруг женщины Андрей Идолов — днем 14 ноября он поджидал мужчину у подъезда на улице Шаумяна. После расправы стрелявший отошел за электрощитовую и покончил с собой, сообщает «КП-Екатеринбург».

Вот как Юлия описала свое состояние: «Мой мир рухнул. Безжалостно и беспощадно. В один момент».

Андрей и Юлия прожили в браке 15 лет и воспитывали двоих детей. После рождения младшего ребенка в прошлом году женщина решила уйти от мужа и начала встречаться со школьным другом. Дмитрий тоже перенес развод — у него остались двое детей 15 и 11 лет. После расставания с женой он жил с родителями.

Накануне трагедии Дмитрий приехал к Юлии, чтобы установить телевизор, и остался ночевать. Днем он написал отцу, что направляется домой, — именно тогда его и подкараулил Андрей.

Вот что рассказал отец погибшего «КП-Екатеринбург»:

- Дима познакомился с Юлей ещё в школьные годы. И тут внезапно у неё проснулись к нему чувства. Он даже хотел нас с матерью с ней познакомить. Но я не пустил их на порог.

По его словам, мужчины были знакомы, и оба якобы «хотели вернуться к женам». Вероятно, 43-летний Андрей не смог справиться с ревностью.

Орудием преступления стал советский охотничий самозарядный карабин Симонова (СКС), на который у стрелка было разрешение. Пресс-секретарь свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых уточнил, что было произведено больше двух выстрелов в разные части тела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Скорее всего, его прекратят из-за смерти единственного подозреваемого. Юлия Идолова от общения с журналистами отказалась.