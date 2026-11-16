Лукьянцев заявил, что ИИ стали использовать для управления общественным мнением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Искусственный интеллект (ИИ) намеренно используется для воздействия на общественное мнение. Об этом на XI заседании Евразийского альянса омбудсменов заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

По его словам, мишенью манипуляций становится сам ИИ: через операции влияния на поисковые алгоритмы и ответы чат-ботов его используют для продвижения нужных трактовок событий. Дипломат подчеркнул, что из-за трансграничного характера интернета эта проблема затрагивает все государства и требует объединения международных усилий для выработки норм регулирования поведения в цифровой среде.

Ранее заместитель директора Службы внешней разведки Михаил Максимович также сообщил, что запрещённые в России «Исламское государство»* и «Аль-Каида»* активнее других группировок осваивают интернет для вербовки и пропаганды.

*Признана в России террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.