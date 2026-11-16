Ветер может спровоцировать воспаление ушей и невралгию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Резкая боль в голове и ушах на ветру может быть признаком не только переохлаждения, но и заболеваний. Врач-оториноларинголог Анна Жуйкова рассказала, на какие симптомы обратить внимание. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Если даже легкий порыв ветра вызывает короткий приступ резкой, стреляющей или похожей на удар током боли с одной стороны лица и головы, необходимо исключить невралгию тройничного нерва», – добавила Жуйкова.

Также нужно исключить заболевания уха. При наружном отите боль усиливается при надавливании на козелок или прикосновении к ушной раковине. Также возможны зуд, покраснение, выделения и снижение слуха. При воспалении среднего уха возникают сильная боль и заложенность, иногда повышается температура. Сам ветер не вызывает инфекцию, но охлаждение может усилить уже имеющиеся неприятные ощущения.

Другими причинами могут быть мигрень, нарушения работы челюстного сустава и напряжение жевательных мышц. Если боль повторяется или становится сильной, необходимо обратиться к врачу. Закапывать в уши спиртовые растворы и антибиотики без осмотра специалиста не следует.

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