Кая Каллас, глава евродипломатии Фото: REUTERS.

Глава европейской дипслужбы Кая Каллас будет влиять на переговоры с Россией и США по Украине, несмотря на отсутствие ее и службы в группе переговорщиков на саммите ЕС. Об этом она рассказала сама во время пресс-конференции.

«Лидеры, конечно, приняли такое решение — решать им. Но я провожу встречи министров иностранных дел каждый месяц, у меня эксперты в дипслужбе ЕС, которые знают эти переговоры, которые работали с Россией, поэтому я могу продолжать работать по сути переговоров, чтобы сохранять их фокус на этом», — резюмировала Кая Каллас, подчеркнув, что Европу исключили из процесса переговоров по Украине.

Каллас отметила, что ЕС должен требовать прекращения огня как предварительное условие переговоров по украинскому урегулированию. Архитектура безопасности в Европе обсуждению не подлежит.

Однако позиция Москвы по этому вопросу давно известна. В России отмечают, что Западу важно добиться временного перемирия на Украине, чтобы выиграть время для Киева. ВСУ будут использовать передышку для логистики или подготовки к новому удару.