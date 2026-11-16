Суд в Новосибирске приговорил к 10 годам мать, приучившую сына к наркотикам Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор 42-летней местной жительнице, по вине которой ее девятилетний сын начал употреблять наркотические вещества. Женщину признали виновной в целенаправленном вовлечении ребенка в употребление запрещенных препаратов и жестоком обращении с ним. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, передает «КП-Новосибирск».

По решению суда женщине назначено наказание в виде 10 лет, 1 месяца и 10 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год.

По информации «КП-Новосибирск», мальчик, являющийся единственным ребенком осужденной, пошел в первый класс в 2024 году, однако после переезда семьи перестал посещать занятия и так и не окончил начальный этап обучения.

Соседи по дому, где женщина снимала квартиру вместе с ребенком и знакомыми, отмечали постоянный шум, визиты посторонних и признаки употребления наркотиков, из-за чего в квартиру неоднократно вызывали полицию и обращались в подразделение по делам несовершеннолетних.

В ходе расследования было установлено, что мать употребляла запрещенные вещества в присутствии сына, брала его с собой на поиски закладок и оставляла шприцы в доступных местах, включая собственную сумку.

В результате мальчик также начал принимать наркотики. Произошедшее вскрылось после того, как прохожие обнаружили женщину, ее сына и еще одну знакомую лежащими на улице в невменяемом состоянии. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала ребенка, а попытавшуюся скрыться мать вскоре задержали и заключили под стражу на период следствия.

На прошлой неделе стала известна история 72-летнего жителя Ростовской области, который вырастил более 4 кг наркотических растений в подсобном помещении. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере, ему грозит до 10 лет тюрьмы.