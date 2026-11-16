С 2027 года банки введут важное изменение процедуры открытия счета или вклада: вот что будут требовать от клиента Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Банки до 1 января 2028 года обязаны устанавливать ИНН клиентов-физлиц при открытии счетов, вкладов и выдаче электронных средств платежа. Это предусмотрено поправками ко второму чтению законопроекта об исполнении бюджета РФ на 2027 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Кредитные организации должны будут установить ИНН всех своих клиентов в течение года с 1 января 2027 года. Если самостоятельно получить номер невозможно, банк должен запросить его у клиента. Это новое требование финансовых организаций понадобится для открытия вклада или счета.

При непредставлении ИНН в течение полутора лет банк приостановит дистанционное обслуживание на шесть месяцев и ограничит использование карты для снятия наличных. Если клиент не предоставит ИНН в течение двух лет, банк прекратит доступ к счетам и выдачу карт.

Ранее KP.RU рассказал, что в Минфине хотят выявить тех, кто получает денежные переводы от физлиц. Отмечается, что теперь россиянином могут заинтересоваться налоговые органы из-за частых переводов по карте. Однако это не касается личных переводов между счетами.