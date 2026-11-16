Министр транспорта Дмитрий Ядров. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Количество судов, зарегистрированных под флагом РФ, в 2026 году достигло 4 980 единиц, а их совокупная грузоподъемность составила 38 млн тонн. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров, уточнив, что только с июня текущего года в российскую юрисдикцию перешло более 130 судов.

Глава Минтранса обратил внимание, что достигнутый показатель по общему дедвейту уже превышает уровень СССР. По его словам, такого результата удалось добиться благодаря масштабной работе по совершенствованию нормативно-правовой базы, в результате чего Россия поднялась сразу на десять строчек в мировом рейтинге по совокупному дедвейту флота — с 24-го на 14-е место.

Ядров также анонсировал, что в следующем году в стране примут закон о морских администрациях, призванный еще больше упростить процедуры регистрации судов.

Ранее Путин поручил правительству продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. Глава государства отмечал, что Россия намерена развивать мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора в качестве глобальной логистической артерии.