ВТБ и Wildberries объявили о запуске пилотного проекта в сфере мультибанкинга. Теперь клиенты ВТБ и WB Банка смогут в одном приложении просматривать информацию о своих счетах и балансах, а также переводить средства между счетами в разных банках, не переключаясь на другие программы. Об этом сообщили представители обеих организаций.

В основе сервиса лежит технология открытых API. Она позволяет при согласии пользователя объединять финансовые продукты и услуги разных организаций в едином интерфейсе. Клиент получает возможность видеть данные по своим дебетовым счетам и картам в разных банках, а также отслеживать историю транзакций по ним в одном приложении. При обмене данными обеспечивается максимальная степень защиты информации.

Новый функционал будет доступен только после подтверждения согласия пользователя. Чтобы присоединиться к пилоту, клиенту Wildberries необходимо иметь полностью верифицированный банковский счет и установить актуальные версии приложений обоих банков.

На первом этапе мультибанкинг позволит клиентам видеть в приложении ВТБ Онлайн баланс своего кошелька на Wildberries и легко переводить деньги между своими счетами по СБП. В кошельке на маркетплейсе пользователи увидят свои счета, баланс и сбережения в ВТБ. В дальнейшем станут доступны просмотр истории операций и другие функции.

Заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков отметил: «Наш проект с WB выходит далеко за пределы классического открытого банкинга, ведь он позволяет клиентам видеть не только банковские счета, но баланс на маркетплейсе... Потенциальная аудитория здесь составит десятки миллионов человек».

Председатель правления маркетплейса Банка Святослав Емельянов подчеркнул: «Запуск мультибанкинга совместно с ВТБ — важный шаг в развитии сервисов Открытого банкинга в России... Благодаря интеграции с ВТБ пользователи WB Банка получают единую картину своих счетов в привычном интерфейсе, не тратя время на переключение между приложениями».

ВТБ уже тестирует аналогичные проекты с Т-банком и Альфа-банком. В пилоте с Альфа-банком клиентам доступен просмотр текущих счетов, дебетовых карт и истории операций. В проекте с Т-банком можно также просматривать сбережения и переводить деньги себе через СБП.