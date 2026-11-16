Президент РФ Владимир Путин и лидер Белого дома Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал международные переговоры главы РФ Владимира Путина с лидером Белого дома Дональдом Трампом 19 ноября. Он охарактеризовал встречу как «важнейшее мероприятие» на саммите АТЭС.

«В общих чертах мы обсуждали подготовку к этой двусторонке в ходе поездки Кушнера и Уиткоффа в Москву — согласовали вопросы. Это будет украинская тема: американские предложения по урегулированию, российские соображения», — отметил Ушаков во время разговора с журналистами.

Помощник президента отметил, что пока уточняется время и место встречи, но их проведение — это факт. Также он отметил, что в тот же день пройдет другое важное мероприятие. В 14:40 по пекинскому времени (9:30 утра по Москве) состоится трехсторонняя встреча главы КНР Си Цзиньпина, Путина и Трампа в госрезиденции КНР.

Ранее KP.RU рассказал, что Путин давно отмечал старание Трампа по процессу урегулирования конфликта на Украине. Президент РФ благодарил американского коллегу за помощь в прогрессе по переговорам.

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