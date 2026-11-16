Палата лордов предложила привлекать безработных в британскую армию Фото: Василий Вахрин.

Комитет Палаты лордов парламента Великобритании выступил с инициативой мотивировать граждан страны, которые нигде не работают и не учатся, поступать на службу в вооруженные силы. Соответствующие рекомендации содержатся в опубликованном отчете Национального комитета по устойчивости под названием «Готовы ли мы?».

Авторы документа призвали британское правительство и военное ведомство активизировать усилия по расширению программы «годового перерыва» (Gap Year) в вооруженных силах.

По мнению членов парламентского комитета, эту инициативу необходимо сопроводить масштабной информационной кампанией, ориентированной в том числе на категорию граждан, которые в настоящее время не трудоустроены, не получают образование и не проходят профессиональную подготовку.

В отчете отмечается, что реализация подобных мер позволит увеличить приток гражданских добровольцев и резервистов. Это, в свою очередь, должно обеспечить британским вооруженным силам возможность при необходимости оперативно нарастить численность личного состава.

Ранее главнокомандующий ВВС Великобритании Ричард Найтон пожаловался, что текущим бюджетом невозможно выполнить новые задачи из стратегического обзора обороны. При этом депутат Дерек Твигг заявил о необходимости сокращения расходов на армию.