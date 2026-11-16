Самая высокая зарплата в России зафиксирована в морском пастбищном рыбоводстве, фото: Li Ziheng/GLOBAL LOOK PRESS

Только в восьми отраслях российской экономики средний уровень зарплат превышает 500 тыс. рублей в месяц. И наиболее высокая оплата труда зафиксирована в сфере морского пастбищного рыбоводства. С января по август 2026 года в этой отрасли средний месячный доход составлял впечатляющие 1,35 млн рублей.

Второе место по уровню зарплат занимают специалисты по управлению пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с доходом в среднем 721 тыс. рублей.

На третьем месте находятся управляющие ценными бумагами, зарабатывающие 645 тыс. рублей. Четвертое и пятое места делят холдинговые компании и компании, занимающиеся перестрахованием, с доходами 529 и 528 тыс. рублей соответственно. Замыкают рейтинг управляющие инвестиционными фондами и операторы лотерей с зарплатами 518 и 513 тыс. рублей.

Ранее KP.RU сообщил, что в первом полугодии зарплата в морском пастбищном рыбоводстве превысила 1 млн рублей в месяц - это единственная отрасль с такой средней зарплатой в России.