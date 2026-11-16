Президент Венесуэлы Мадуро передал привет России из тюрьмы в США Фото: REUTERS.

Зампредседателя Единой социалистической партии Венесуэлы по международным вопросам Таня Валентина Диас сообщила, что легитимный и суверенный президент Николас Мадуро, незаконно похищенный американцами и помещённый в тюрьму в Нью-Йорке, шлёт привет дружественной России.

"(Мадуро - прим. ред.) также шлёт приветствие этой стране, которая всегда была братской и солидарной", - заявила Диас.

В понедельник Диас выступила на главном собрании движения "Форум сторонников противодействия современным проявлениям неоколониализма "За свободу наций!" в Москве.

Ранее KP.RU сообщил, что россиянка Анна Осипова живет в Каракасе 12 лет, работает переводчиком и гидом. Она отмечает, что после похищения Мадуро в стране возник значительный рост цен на товары как в боливарах, так и в долларах.

Анна также говорит, что надежды ряда венесуэльцев на сотрудничество с американцами не оправдались. Простые граждане обвиняют американцев в желании захватить нефть, не заботясь о стране и её жителях.